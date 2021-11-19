Лолита поведала об отношениях с авторитетом из 90-х: «Лучший роман в моей жизни»

Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу «ЕСТЬ ВОПРОСИКИ», ведущей которого является 31-летняя Ида Галич. Именно там исполнительница хита «Ориентация Север» откровенно рассказала о своей любовной истории. Милявской задали вопрос, случалось ли ей выступать в 90-е годы перед так называемыми бандитами. Певица предалась воспоминаниям и поведала об одном из своих мужчин. «Один из лучших романов в моей жизни был с тем человеком, кого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно, от нас дрожала Москва. Именно с ним я посещала все эти злачные места», — поделилась она.

Это была не единственная история отношений, о которой вспомнила артистка. Лолита также рассказала об одном из своих мужчин, которому на протяжении всего романа дарила дорогие подарки. Милявская заявила, что это очень сильно повлияло на их интимную жизнь. «Как только ты начинаешь оплачивать, ты его не хочешь. Он становится предметом использования. Это дико унизительно. А если тот человек это терпит — это унизительно вдвойне», — вспоминает свой печальный опыт Лолита.

Однако теперь в ее жизни уже на протяжении продолжительного времени присутствуют настоящая любовь и идеальные отношения. Певица не раскрыла личности возлюбленного, но все же немного приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. Лолита рассказала, что состоит в отношениях со взрослым мужчиной около года, и объяснила, почему не афиширует эту новость. «Я не считала нужным об этом говорить», — ответила она Иде Галич.