Голубые волосы и чокер с шипами: Лолита примерила образ бунтарки и стала неузнаваемой

«Ну что, вам страшно? Ну что, подумаете, что я совсем с ума сошла? Да сошла!» — обратилась к подписчикам Лолита в новом видеоролике, который она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. На нем певица предстала в образе рок-бунтарки со всеми соответствующими ему атрибутами: косухой, чокером с шипами и жестом «коза».

Однако одной только одеждой эпатаж не ограничился. Исполнительница хита «На Титанике» также добавила к нему укороченные волосы, покрашенные в синий, и эффектный макияж — удлиненные стрелки и помаду вишневого оттенка, нанесенную только по контуру губ.