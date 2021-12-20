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Голубые волосы и чокер с шипами: Лолита примерила образ бунтарки и стала неузнаваемой

58-летняя певица не только не боится смелых экспериментов со своей внешностью, но и охотно идет им навстречу. Именно поэтому ради съемок в одном из новогодних шоу она с большим удовольствием превратилась в рок-исполнительницу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита на премии ОК! «Больше чем звезды»

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

«Ну что, вам страшно? Ну что, подумаете, что я совсем с ума сошла? Да сошла!» — обратилась к подписчикам Лолита в новом видеоролике, который она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. На нем певица предстала в образе рок-бунтарки со всеми соответствующими ему атрибутами: косухой, чокером с шипами и жестом «коза».

Однако одной только одеждой эпатаж не ограничился. Исполнительница хита «На Титанике» также добавила к нему укороченные волосы, покрашенные в синий, и эффектный макияж — удлиненные стрелки и помаду вишневого оттенка, нанесенную только по контуру губ.

Такой образ артистка примерила не просто так. Она стала участницей новогоднего выпуска YouTube-шоу «Поездатый новый год», который готовит Настя Ивлеева вместе со своей командой. Там Лолите предстоит стать вожатой поезда, в котором и будет происходить действие данного шоу.

Как заявила Милявская, придуманное Ивлеевой шоу станет отличной альтернативой для тех, кто постоянно жалуется на новогодние телепередачи.

Фото: Instagram, Global Look press, Starface

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