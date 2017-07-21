Безобидное семейное видео Татьяны Навки возмутило подписчиков ее блога

Взгляды на воспитание детей могут сильно отличаться, и что для одних — норма, для других — сущий кошмар. В этом убедилась бывшая фигуристка Татьяна Навка, опубликовав семейное видео. «У каждого родителя свои методы. Главное с юмором подходить к проблеме», — пошутила она.

«Куклу заказывали?», — хихикают мама и дочь, отправляясь мыться.

«У прострй семьи бы уже изъяли ребенка..., как за жестокое обращение....», «Что скажет Дмитрий просмотрев этот ролик?????», «А мне сразу суставы ребенка жалко», «Танюша) вот моя старшая дочь уже четыре раза возила своего старшенького (в 4, 5, и в 6 ) лет в травму после таких игр((((( поаккуратнее......», «А, на руках не получилось, извиняюсь .. Вам виднее видимо», — критикуют одни.

«Ааах, какой знакомый метод», «Спортивное воспитание», «О, я обожала когда меня так правда не родители, а сестра младшая при чем, волочила - полный расслабон», «Позитивный любящий родитель-счастье для ребенка», — защищают другие.

Фото: instagram.com