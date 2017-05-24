Оказаться в компании мировых знаменитостей — это ли не счастье для подростка? Для Саши Жулиной, старшей дочери Татьяны Навки, эта мечта стала реальностью на закрытом мероприятии в Каннах. Сейчас она находится на Лазурном берегу Франции и с удовольствием делится с подписчиками своего блога всеми подробностями.

With amazing @iamnaomicampbell Публикация от Sasha Zhulina (@sashazhulina) Май 23 2017 в 2:48 PDT

Во время торжественного ужина, приуроченного к юбилею Каннского кинофестиваля, Саше удалось сфотографироваться с самой Наоми Кэмпбелл, а легендарные актеры Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо попали в объектив камеры ее мобильного телефона, о чем она не замедлила рассказать фолловерам. По словам довери олимпийской чемпионки, она почувствовала себя настоящим папарацци.

Мама, в свою очередь, гордится тем, какой красавицей выросла ее дочь, и с удовольствием позирует с ней фотографам.

70e Festival de Cannes. Anniversary dinner. With @sashazhulina @chopard @mercury_russia @eliesaabworld Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 24 2017 в 9:47 PDT

Фото: instagram.com