Татьяна Навка всегда поддерживает все начинания и увлечения и своей 17-летней дочери Саши Жулиной, будь то большой теннис, музыка или телевидение. Однако именно вокал больше всего увлек дочь фигуристки. На счету Саши есть уже несколько треков, выпущенных под псевдонимом Алексия, а недавно сам Максим Фадеев написал ей песню, клип на которую будет сниматься под чутким руководством Навки.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июн 10 2017 в 2:09 PDT

«Я готова ее поддерживать в этом увлечении всеми доступными мне способами. Буквально на днях мы едем снимать клип на новую композицию, которую для нее написал Макс Фадеев. Мы познакомились с ним на одном мероприятии, и когда он узнал, что Саша поет, решил дать ей несколько советов.», - вспоминает Татьяна о начале сотрудничества с Фадеевым.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 16 2017 в 2:29 PST

Как рассказала Навка, Максим попросил Сашу подумать над стихами, после чего она писала слова и сейчас они активно готовятся к съемкам клипа.

«Я принимаю в этом участие. Можно сказать, что я продюсер своей дочери. А кто еще? Я вкладываю и деньги, и силы, и любовь», - заключила спортсменка.

Фото: instagram.com