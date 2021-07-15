Татьяну Догилеву выписали из больницы после победы над коронавирусом
До госпитализации Татьяна Догилева неделю лечилась дома сама. Актриса была уверена, что не может заболеть, так как раньше сделала прививку от коронавируса. Она следила за уровнем антител, но их оказалось мало для защиты от болезни. «Расслабилась, вот и заболела», — говорила актриса.
Болезнь протекала несложно, благодаря вовремя полученной вакцине.
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
«Ну что, я дома… После пребывания в ковидном отделении 23-й больницы. Немного еще не в себе», — цитирует 64-летнюю актрису «СтарХит».
Актриса также рассказала, что ближайшие недели посвятит реабилитации и восстановлению после Covid-19.
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Фото и видео: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev/ Global Look press, Kinpoisk.ru, кадры фильмов, youtube-канал «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД»
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