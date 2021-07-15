Татьяну Догилеву выписали из больницы после победы над коронавирусом

Актриса также рассказала, что ближайшие недели посвятит реабилитации и восстановлению после Covid-19.

Ранее стало известно, что с коронавирусом не справился организм 76-летнего режиссера Александра Стефановича.

Борется с тяжелыми осложнениями болезни и актер и певец Петр Мамонов. Уже несколько недель он находится в коме, из которой врачам пока не удается его вывести. Кроме того, у артиста начался сепсис.

В коме уже несколько недель находится и Марина Абросимова (певица МакSим). Ее также не могут пока вывести из состояния медикаментозного сна. За новостями о ее состоянии здоровья следите на сайте Passion.ru.