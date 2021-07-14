У Петра Мамонова в реанимации начался сепсис — состояние крайне тяжелое

В новом сообщении семья поделилась неутешительными вестями. У Петра Мамонова начался сепсис.

«Господи, Спаси Сохрани и Помилуй раба Божьего Петра. У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. На данный момент состояние крайне тяжелое, начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений на фоне коронавируса у Мамонова начались проблемы с сердцем и почками.

Накануне стало известно, что в возрасте 76 лет так же из-за ковида ушел из жизни кинорежиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Он, как и Петр Мамонов, несколько дней занимался самолечением и лишь потом обратился за помощью к врачам.