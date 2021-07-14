У Петра Мамонова в реанимации начался сепсис — состояние крайне тяжелое
После госпитализации Петра Мамонова сразу определили в реанимацию из-за обширного поражения легких и невозможности дышать самостоятельно. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Уже несколько недель поклонники 70-летнего Мамонова следят за новостями о состоянии его здоровья.
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Фото: www.instagram.com/petr_mamonov_life
Близкие актера и музыканта на его странице в социальной Сети рассказывают последние новости о его лечении.
В новом сообщении семья поделилась неутешительными вестями. У Петра Мамонова начался сепсис.
«Господи, Спаси Сохрани и Помилуй раба Божьего Петра. У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. На данный момент состояние крайне тяжелое, начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за осложнений на фоне коронавируса у Мамонова начались проблемы с сердцем и почками.
Накануне стало известно, что в возрасте 76 лет так же из-за ковида ушел из жизни кинорежиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Он, как и Петр Мамонов, несколько дней занимался самолечением и лишь потом обратился за помощью к врачам.
Фото и видео: Instagram
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