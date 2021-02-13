Татьяна Васильева оказалась в нищете после пандемии: «Проели целую квартиру»
Фото: Global Look Press
В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ, Татьяна Васильева рассказала, как жила во время пандемии. Оказалось, что из-за сокращения спектаклей в театре актрисе пришлось отказаться от многих благ. В разговоре с журналистами она рассказала, что нередко думала найти подработку, в том числе стать доставщиком пиццы, преподавателям или водителем такси. Однако здоровье, профессиональные навыки и конкуренция не позволили ей заняться одним из вышеперечисленных дел. Звезда призналась, что в тяжелые месяцы они даже «проели целую квартиру». Татьяна долгое время копила деньги на квартиру, но все средства ушли на повседневные потребности за последний год. Однако актриса призналась, что не смогла отказаться лишь от одной роскоши — косметологических процедур и пластических операций. «Все плохо не до такой степени», — рассказала Татьяна.
Фото: Instagram
В борьбе за молодость и красоту женщины готовы прибегнуть к использованию любых методов. Например, 73-летняя актриса Татьяна Васильева ведет здоровый образ жизни, а в ее гастрольном райдере прописано обязательное наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы либо гантели в номере. Звезда театра и кино не стесняется выкладывать фото в бикини, которые неизменно вызывают восторг у поклонников. Однако на днях стало известно, что Татьяна Григорьевна решила избавиться от лишних килограммов с помощью аппарата, принцип действия которого схож с липосакцией. Знаменитость выбрала щадящий способ похудения, побоявшись вновь лечь под нож хирурга. Пользователи Сети пока не могут оценить преображение любимой артистки, поскольку она еще не похвасталась в блоге результатом проведенной процедуры.
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_Фото: Instagram, Global Look Press.
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