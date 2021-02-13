Татьяна Васильева оказалась в нищете после пандемии: «Проели целую квартиру»

В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ, Татьяна Васильева рассказала, как жила во время пандемии. Оказалось, что из-за сокращения спектаклей в театре актрисе пришлось отказаться от многих благ. В разговоре с журналистами она рассказала, что нередко думала найти подработку, в том числе стать доставщиком пиццы, преподавателям или водителем такси. Однако здоровье, профессиональные навыки и конкуренция не позволили ей заняться одним из вышеперечисленных дел. Звезда призналась, что в тяжелые месяцы они даже «проели целую квартиру». Татьяна долгое время копила деньги на квартиру, но все средства ушли на повседневные потребности за последний год. Однако актриса призналась, что не смогла отказаться лишь от одной роскоши — косметологических процедур и пластических операций. «Все плохо не до такой степени», — рассказала Татьяна.