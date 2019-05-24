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«Сделали укол в глаз и положили в больницу»: сын Татьяны Васильевой ослеп из-за низкокалорийной диеты

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Социальные сети
Станислав Садальский рассказал о трагедии, которая произошла с 40-летним Филиппом Васильевым.

Жесткие диеты и резкие колебания веса могут негативно отразиться на здоровье. Об этом говорят врачи, и это утверждение часто находит подтверждения на практике. Актер Филипп Васильев (сын актрисы Татьяны Васильевой), увы, пополнил ряды пострадавших.

Мужчина попросил друга семьи, Станислава Юрьевича Садальского, сделать официальное заявление и предупредить всех о том, что увлечение диетами может повлечь неожиданные последствия.

«Диетами сегодня никого не удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то, что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу. Я сидел на низкокалорийной 2000 калорий в день, похудел на 40 кг и думаю, как следствие пошло кровоизлияние и мой глаз перестал видеть... Спасибо 67 больнице на Саляма Адиля, очень надеюсь, что вернут зрение», — процитировал артист послание друга в своем блоге.

Сейчас врачи борются за зрение Филиппа. «Только что, сделали укол в глаз и положили в больницу...», — гласит сообщение.

Желаем здоровья артисту!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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