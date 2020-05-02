Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на коронавирус
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
73-летняя актриса Татьяна Васильева госпитализирована в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Народная артистка России сообщила журналистам, что у нее поднялась температура и появился кашель. «Я пока не могу точно сказать (какой диагноз - прим.ред.). Я еду в больницу», — цитирует Татьяну Григорьевну Интерфакс. В разговоре с Пятым каналом актриса отметила, что обнаружила у себя симптомы, похожие на COVID-19.
Отметим, что одной из первых об ухудшении состояния здоровья Татьяны Васильевой рассказала Дана Борисова, которой позвонила плачущая актриса: «Дана, помоги устроить меня в больницу, я заражена ковидом». Телеведущая заявила, что благодаря руководству Первого канала вопрос о госпитализации Татьяны Васильевой решался на уровне Министерства здравоохранения: «И теперь, чтобы вы понимали, какая ситуация творится в стране: больницы заполнены, мест нет. Те больницы, в которых лежат больные коронавирусом, — это источник заразы. Попасть в нормальную, обычную больницу, чтобы тебя положили в отдельную палату и чтобы рядом не было зараженных, — вопрос вчера решался на уровне Министерства здравоохранения».
Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 9623 пациентов.
Редакция Passion.ru желает Татьяне Васильевой скорейшего выздоровления.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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