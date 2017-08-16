Татьяна Навка рассказала, как воспитать счастливых дочерей
Три года назад известная фигуристка Татьяна Навка стала мамой во второй раз, подарив Дмитрию Пескову очаровательную дочку Надю. В своем блоге она регулярно публикует фотографии и видеоролики с ней. Малышка занимается музыкой, рисованием, плаванием, ходит на гимнастику, учится читать.
Недавно заботливая мама отдала наследницу в спортивный клуб.
Навка нагружает малышку активностями с определенной целью. И это — не спортивная карьера.
Путь к счастью заключается в ежедневных победах над собой, уверены Татьяна и Дмитрий. «Я убеждена, что ребенку с детства нужно прививать любовь к труду», — призналась мамочка, ведущая активный образ жизни. В этом благом начинании ей помогает няня малышки.
Старшая дочь Татьяны, Саша Жулина, уже совсем взрослая, и на ее примере мы можем оценить эффективность такого воспитания. 17-летняя девушка занимается творчеством, записывает песни и видеоклипы.
Несмотря на американское гражданство, Саша проводит довольно много времени с мамой и сестрой. Не так давно семейство отдыхало у моря и вместе училось лепить равиоли. Правда, Наде это пока было не так интересно.
Мастеркласс. Лепим ravioli #НадеждаПескова #СашаЖулина #Влюбилась
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Идеи отдать девочку в профессиональный спорт у звездной пары нет. Татьяна водит Надю на репетиции своих шоу, малышка умеет держаться на коньках. Однако пока Навка планирует приобщать ее только к своим выступлениям.
Фото: instagram.com