42-летняя Татьяна Навка объяснила, зачем заставляет младшую дочь трудиться

Три года назад известная фигуристка Татьяна Навка стала мамой во второй раз, подарив Дмитрию Пескову очаровательную дочку Надю. В своем блоге она регулярно публикует фотографии и видеоролики с ней. Малышка занимается музыкой, рисованием, плаванием, ходит на гимнастику, учится читать.

Навка нагружает малышку активностями с определенной целью. И это — не спортивная карьера.

Путь к счастью заключается в ежедневных победах над собой, уверены Татьяна и Дмитрий. «Я убеждена, что ребенку с детства нужно прививать любовь к труду», — призналась мамочка, ведущая активный образ жизни. В этом благом начинании ей помогает няня малышки.

Старшая дочь Татьяны, Саша Жулина, уже совсем взрослая, и на ее примере мы можем оценить эффективность такого воспитания. 17-летняя девушка занимается творчеством, записывает песни и видеоклипы.

Несмотря на американское гражданство, Саша проводит довольно много времени с мамой и сестрой. Не так давно семейство отдыхало у моря и вместе училось лепить равиоли. Правда, Наде это пока было не так интересно.