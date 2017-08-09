Саша Жулина рассказала о своей любви в красивом и дорогом видео

Ее мама была более многословна: «Долгожданная премьера моей любимой @sashazhulina !!!!! Смотрите и делитесь со всеми её новым клипом на песню " Я ВЛЮБИЛАСЬ". Огромное спасибо в первую очередь Максу Фадееву @fadeevmaxim за потрясающую песню, который так же сподвиг Сашу написать слова к этой песне, чему вдвойне ему благодарна !!! В конце концов в соавторстве с Ольгой Серябкиной у неё получилось . Так же, хочу поблагодарить Евгения Курицина -режисера нашего клипа, визажиста @lukashmake , стилиста @alisa_gagarina за профессионализм, безумно красивое видео, опыт и прекрасное время, проведенное вместе!!! Слушайте, подпевайте ,танцуйте и влюбляйтесь!»

Сегодня состоялась премьера нового видео начинающей певицы Саши Жулиной, дочери известной фигуристки Татьяны Навки. «Огромное спасибо потрясающему композитору и замечательному человеку Максиму Фадееву», — написала она в анонсе.

«Саша,ты умничка!!! Это лучший клип!!! Во все,что ты делаешь,ты вкладываешь всю душу!!!! Эти качества ты взяла у мамы», «Александра, очень красиво!.. и клип тоже!», «Только один вопрос: почему Sasha Zhulina, а не Алексия», — комментируют фанаты.

Ранее девушка выступала под псевдонимом «Алексия», тогда же она, в сотрудничестве с группой MBAND, сняла видео на песню «Мною дышишь».

А вам понравилась новая работа Саши?

Фото: кадры из клипа