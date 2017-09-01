Надя Пескова очаровала маминых подписчиков

Профессиональная фигуристка Татьяна Навка буквально с пеленок прививает своим детям любовь к спорту. Вместе с девочками она занимаются йогой, а сегодня гордая мать показала, как бесстрашно ныряет ее малышка Надя.

«Нормативы по задаче к ГТО в 3 года сданы», — шутит она.