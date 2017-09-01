Татьяна Навка похвасталась спортивными успехами младшей дочери: «Нормативы по задаче к ГТО в 3 года сданы»
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Надя Пескова очаровала маминых подписчиков
Профессиональная фигуристка Татьяна Навка буквально с пеленок прививает своим детям любовь к спорту. Вместе с девочками она занимаются йогой, а сегодня гордая мать показала, как бесстрашно ныряет ее малышка Надя.
«Нормативы по задаче к ГТО в 3 года сданы», — шутит она.
«Такая маленькая и такая сильная духом! Молодчина», «Она прелесть», «Замечательная девочка и мама умница - всесторонне развивает доченьку!!!!», — восхищены подписчики.
Малышка Надя уверенно идет по стопам Лизы Галкиной, которая плавает под водой как настоящая русалка.
Фото: instagram.com