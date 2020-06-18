Татьяна Навка показала, как ее молодая и красивая мама занимается спортом и собой

Поклонники Татьяны Навки восхищаются ее мамой — моложавая и активная, Раиса Анатольевна часто проводит время с внуками и иногда появляется на фото и видео в блоге дочери. Во время самоизоляции она стала заниматься с ней в зале и даже села на шпагат. Видя, что маме близок активный образ жизни, после окончания карантина звезда фигурного катания отправила ее в санаторий.

«Мама у меня просто энерджайзер, всегда восхищаюсь ее энергией и любовью к жизни. Ей нравятся программы по детоксу, гидро процедуры, массаж (он особенно)», — прокомментировала Татьяна Навка новое видео с участием Раисы Анатольевны.

С отдыха мама Татьяны вернулась отдохнувшая, посвежевшая и постройневшая. «Надо видеть ее светящиеся энергией и счастьем глаза! Это же бесценно», — восхищается дочь.

Ухаживать за кожей лица маме спортсменки помогают врачи-косметологи — благодаря им она обходится без операций и остается молодой и привлекательной женщиной.