Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом и гибкостью своей мамы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Starface
Олимпийская чемпионка с гордостью продемонстрировала подписчикам, в какой прекрасной форме находится ее родительница.
Татьяна Навка похвасталась подписчикам гибкостью своей мамы Раисы Анатольевны. Олимпийская чемпионка сняла видео в спортзале: в кадре мама фигуристки демонстрирует идеальный шпагат.
«Девочка просто! Молодец, мама! А вы спрашиваете, в кого у меня такая грация», — комментирует за кадром Татьяна Навка.
«Молодец мама», «Мамулечка-красотулечка», «Просто браво! Пусть не останавливается! Всем пример!», «От занятий спортом улучшается настроение», — написали в комментариях.
На вопрос, занималась ли раньше Раиса Анатольевна спортом, Татьяна Навка ответила: «До 17 лет занималась гимнастикой».
Фото и видео: Instagram, Starface
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