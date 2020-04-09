Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом и гибкостью своей мамы

Татьяна Навка похвасталась подписчикам гибкостью своей мамы Раисы Анатольевны. Олимпийская чемпионка сняла видео в спортзале: в кадре мама фигуристки демонстрирует идеальный шпагат.

«Девочка просто! Молодец, мама! А вы спрашиваете, в кого у меня такая грация», — комментирует за кадром Татьяна Навка.