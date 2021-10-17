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Татьяна Навка нежно поздравила мужа с днем рождения и показала редкие фото с ним

17 октября пресс-секретарю Президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову исполнилось 54 года. Его знаменитая жена опубликовала в Instagram фото, которые обычно хранят в семейных альбомах и редко показывают публике.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Фото: Starface

Татьяна Навка в день рождения супруга опубликовала в блоге трогательное поздравление и показала редкие нежные фото с ним.

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, С днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — трогательно поздравила она Дмитрия Пескова.

Спортсменка сопроводила публикацию снимками, сделанными во время семейного отдыха на море. Татьяна Навка иногда публикует в социальной сети фото с высокопоставленным мужем, но это всегда снимки с официальных приемов или с праздников друзей. В этот раз она показала, как Дмитрий Песков выглядит в непринужденной обстановке.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. Тогда чиновник еще состоял в браке со второй женой Екатериной Солоцинской, с которой растил двоих сыновей и дочь. Через два года Песков развелся с женой.

В августе 2014 года у Татьяны и Дмитрия родилась дочь Надя. Поженились новоиспеченные родители через год после появления малышки на свет. Свадьба проходила в России на побережье Черного моря. На торжестве гулял весь отечественный бомонд. После Дмитрий Песков признался, что большой праздник захотела невеста, а он исполнил мечту любимой женщины.

Напомним, у чиновника есть еще один сын от первой жены, а у фигуристки — старшая дочь Саша от брака с тренером по фигурному катанию Александром Жулиным. Дочери Пескова и Навки дружат.

Фото и видео: Instagram, Starface