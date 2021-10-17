Татьяна Навка нежно поздравила мужа с днем рождения и показала редкие фото с ним

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, С днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — трогательно поздравила она Дмитрия Пескова.

Спортсменка сопроводила публикацию снимками, сделанными во время семейного отдыха на море. Татьяна Навка иногда публикует в социальной сети фото с высокопоставленным мужем, но это всегда снимки с официальных приемов или с праздников друзей. В этот раз она показала, как Дмитрий Песков выглядит в непринужденной обстановке.