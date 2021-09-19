Бронзовый загар и сияющие скулы: Татьяна Навка похвасталась макияжем в стиле Джей Ло
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Фото: East News Russia
Фигуристка Татьяна Навка поделилась образом с макияжем в стиле Дженнифер Лопес. Мэйк в духе пуэрториканской дивы дополнил look с платьем-комбинацией и атласным тренчем, в которых олимпийская чемпионка появилась на концерте, посвященном 50-летию Анны Нетребко.
Визажист Татьяны придал коже бронзовый оттенок, подчеркнул скулы и с помощью фиолетовых теней сделал акцент на глаза. На губы стилист нанес помаду светлого оттенка и с помощью блеска добавил сияния.
Дополнила образ прическа с укладкой крупных локонов на одну сторону. Оттенок Татьяна сменила на более глубокий и темный, очевидно, выбрав тонирование, а не окрашивание. Большинству ее подписчиков образ пришелся по душе.
Несмотря на в целом традиционные и не слишком дерзкие образы, Татьяне Навке не чужды стилевые эксперименты. Недавно на отдыхе в Греции она появилась в купальнике с леопардовым принтом.
Фото и видео: @tatiana_navka/Instagram; East News