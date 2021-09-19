passion.ru
1 мин.

Бронзовый загар и сияющие скулы: Татьяна Навка похвасталась макияжем в стиле Джей Ло

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отправилась на концерт в честь юбилея Анны Нетребко в непривычном для себя образе. 46-летняя супруга пресс-секретаря президента России примерила макияж в духе Дженнифер Лопес с акцентом на глаза и подчеркнутым выделением высоких скул. Образ спортсменка дополнила прической с крупными локонами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка

Фото: East News Russia

Фигуристка Татьяна Навка поделилась образом с макияжем в стиле Дженнифер Лопес. Мэйк в духе пуэрториканской дивы дополнил look с платьем-комбинацией и атласным тренчем, в которых олимпийская чемпионка появилась на концерте, посвященном 50-летию Анны Нетребко.

Визажист Татьяны придал коже бронзовый оттенок, подчеркнул скулы и с помощью фиолетовых теней сделал акцент на глаза. На губы стилист нанес помаду светлого оттенка и с помощью блеска добавил сияния.

Дополнила образ прическа с укладкой крупных локонов на одну сторону. Оттенок Татьяна сменила на более глубокий и темный, очевидно, выбрав тонирование, а не окрашивание. Большинству ее подписчиков образ пришелся по душе.

Несмотря на в целом традиционные и не слишком дерзкие образы, Татьяне Навке не чужды стилевые эксперименты. Недавно на отдыхе в Греции она появилась в купальнике с леопардовым принтом.

Фото и видео: @tatiana_navka/Instagram; East News