Бронзовый загар и сияющие скулы: Татьяна Навка похвасталась макияжем в стиле Джей Ло

Фигуристка Татьяна Навка поделилась образом с макияжем в стиле Дженнифер Лопес. Мэйк в духе пуэрториканской дивы дополнил look с платьем-комбинацией и атласным тренчем, в которых олимпийская чемпионка появилась на концерте, посвященном 50-летию Анны Нетребко.

Визажист Татьяны придал коже бронзовый оттенок, подчеркнул скулы и с помощью фиолетовых теней сделал акцент на глаза. На губы стилист нанес помаду светлого оттенка и с помощью блеска добавил сияния.