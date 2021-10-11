Семейные выходные: дочери Навки и Пескова вышли на прогулку с младшей сестрой

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков в минувшие выходные устроили большую семейную прогулку. Звездная чета взяла с собой не только общую дочь Надежду, но и детей от первых браков. К семье присоединилась 23-летняя Елизавета Пескова и 21-летняя Александра Жулина.

В соцсети Татьяна Навка поделилась кадрами, на которых Елизавета и Александра запечатлены гуляющими рука об руку с младшей сводной сестрой.