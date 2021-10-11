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Семейные выходные: дочери Навки и Пескова вышли на прогулку с младшей сестрой

Олимпийска чемпионка Татьяна Навка поделилась в соцсетях кадрами семейной идилии. Дочь ее супруга от первого брака Лиза Пескова и наследница самой фигуристки от союза с Александром Жулиным Саша Жулина присоединились к родителям во время прогулки по городу и пообщались со сводной сестрой Надей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Фото: East News Russia

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков в минувшие выходные устроили большую семейную прогулку. Звездная чета взяла с собой не только общую дочь Надежду, но и детей от первых браков. К семье присоединилась 23-летняя Елизавета Пескова и 21-летняя Александра Жулина.

В соцсети Татьяна Навка поделилась кадрами, на которых Елизавета и Александра запечатлены гуляющими рука об руку с младшей сводной сестрой.

7-летняя Надя вообще всю дорогу находилась в центре внимания. Папа даже катал ее на плечах.

Однако, устав от прогулки, младшая наследница звездной пары даже отказалась отвечать на мамины вопросы.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков женаты с 2015 года. За год до официальной регистрации брака у них родилась дочь Надежда. Если у Татьяны есть только одна наследница от предыдущего союза, то у Пескова от брака с Екатериной Солоцинской помимо дочери Лизы есть двое сыновей.

Фото и видео: @tatiana_navka, @lisa_peskova, @sashazhulina/Instagram; East News