Семейные выходные: дочери Навки и Пескова вышли на прогулку с младшей сестрой
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Фото: East News Russia
Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков в минувшие выходные устроили большую семейную прогулку. Звездная чета взяла с собой не только общую дочь Надежду, но и детей от первых браков. К семье присоединилась 23-летняя Елизавета Пескова и 21-летняя Александра Жулина.
В соцсети Татьяна Навка поделилась кадрами, на которых Елизавета и Александра запечатлены гуляющими рука об руку с младшей сводной сестрой.
7-летняя Надя вообще всю дорогу находилась в центре внимания. Папа даже катал ее на плечах.
Однако, устав от прогулки, младшая наследница звездной пары даже отказалась отвечать на мамины вопросы.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков женаты с 2015 года. За год до официальной регистрации брака у них родилась дочь Надежда. Если у Татьяны есть только одна наследница от предыдущего союза, то у Пескова от брака с Екатериной Солоцинской помимо дочери Лизы есть двое сыновей.
Фото и видео: @tatiana_navka, @lisa_peskova, @sashazhulina/Instagram; East News