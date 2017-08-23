Экстрасенс Татьяна Ларина сделала официальное заявление

Это официально: 31 августа в одном из отделений загса Санкт-Петербурга состоится процедура расторжения брака звезды шоу «Битва экстрасенсов» Татьяны Лариной и ее избранника Юлия Миткевича-Далецкого. Муж и жена, которые прожили в браке два года, приняли решение развестись.

В апреле этого года Ларина уже заявляла о расставании с мужем, уличив его в измене. После — планировала родить ребенка от него, построить дом. Пару «штормило», судя по словам друзей.

«Татьяна и Юлий постоянно ругались. Правда, потом довольно быстро мирились. Но в последний раз конфликт был таким сильным, что ребята поняли, что не могут нормально существовать друг с другом и разъехались. Таня — очень эмоциональный человек со сложным характером», — цитирует «СтарХит».

Фото: instagram.com