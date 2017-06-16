Участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина очень хочет второго ребенка. Они с супругом знают: родится девочка, сильная ведьма, для которой уготовлена особенная судьба. «Малыш важен не только для нас, но и для мировой истории», — говорил ее муж, коллега по шоу, Юлий Миткевич-Далецкий. Пара уже решилась на ЭКО, однако с этой процедурой возникли некоторые сложности: женщина уверена, что должна помириться с родственниками, чтобы зачать ребенка.

Уже несколько месяцев попытки Лариной зачать не увенчиваются успехом. За спиной уже пять процедур, и все — безрезультатны. Недавно Татьяна вступила в экспериментальную генетическую программу репродукции.

«Мне очень обидно, что близкие моему сердцу люди не идут со мной на контакт, не хотят восстанавливать наши отношения. Нас всегда связывало многое. Да, было предательство, причем со всех сторон. Но я знаю, что необходимо попросить прощения у всех, с кем отношения не сложились. И моя ситуация с невозможностью зачать ребенка становится поводом все исправить», — цитирует слова Татьяны «СтарХит».

Возможно, близкие просто боятся ведьму, ведь после ссор с ней с ними случались несчастья. Лучшая подруга Татьяны, например, больше не может иметь детей, винит в этом именно ее, и отказывается от дальнейшего общения.

Сейчас у Лариной только один ребенок. С сыном ведьмы, который родился в первом браке, Миткевич-Далецкий довольно быстро нашел общий язык.

Публикация от Татьяна Ларина (@tatiana_psychic)Ноя 24 2016 в 4:56 PST

Фото: instagram.com