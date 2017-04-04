39-летняя ведьма Татьяна Ларина разводится с мужем, 24-летним Юлием Миткевичем-Далецким, сообщают российские СМИ. Причиной разрыва стала банальная измена, о которой рассказала она сама. Женщина застала мужа дома в компании молоденьких поклонниц и не смогла ему этого простить.

«С Юликом все кончено — и мне хочется поскорее забыть этот кошмар. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, и появился новый человек, который будет меня любить и уважать. Я начинаю новую жизнь — и безумно хочу перемен во всем», — призналась она «СтарХиту».

Поначалу в роман участников «Битвы экстрасенсов» не верил никто. Юлий сделал предложение Татьяне в финале проекта и большинство зрителей сочли этот шаг пиар-ходом, однако пара поженилась. Татьяна планировала обзавестись общими с любимым человеком детьми, и даже решилась на ЭКО. «Это точно будет девочка, сильная ведьма. Малыш важен не только для нас, но и для мировой истории», — был уверен Далецкий. В свою очередь он отлично поладил с сыном Лариной от первого брака.

Свадьба состоялась летом 2015 года, в День любви, семьи и верности.

Публикация от Татьяна Ларина (@tatiana_psychic)Ноя 26 2016 в 4:09 PST

Однако ни это, ни брачные клятвы не спасли этот брак. Развод был предопределен, считали злопыхатели, ведь во время церемонии влюбленные уронили кольцо. Возможно, это был знак?

Фото: instagram.com