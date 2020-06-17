Татьяна Буланова впечатлила фанатов архивным фото в облегающем золотом платье: «Хороша»

«Татьяна становится с годами все краше и интересней», «Красотка», «Золотая пора с ночи и до утра», «Супер», «Шикарно», «Молодая, красивая», «Татьяна, какая вы интересная», — получила Буланова комплименты от поклонников.

Татьяна Буланова периодически достает фото из семейных архивов и делится ими с поклонниками. Так, ранее певица показывала, как выглядела почти 50 лет назад. Многие из подписчиков не узнали в маленькой девочке звезду эстрады. Также Буланова примеряла образ Марлен Дитрих — фанатам стильная фотосессия понравилась.