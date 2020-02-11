«Похожа на Марлен Дитрих»: Татьяна Буланова удивила поклонников фотографией в стиле Голливуда 1960-х годов

«Да никто и не сомневается в вашей естественной красоте», «Глаз не оторвать», «Похожа на актрису из черно-белого голливудского кино», «Шикарная», «Просто дива», «Какие глаза», «Танечка, солнце, ты тут немного похожа на Марлен Дитрих. Ты любимая и красивая!», «Невероятно красивая женщина!», — усыпали Татьяну Буланову комплиментами.

А вам понравилось преображение певицы?