«Похожа на Марлен Дитрих»: Татьяна Буланова удивила поклонников фотографией в стиле Голливуда 1960-х годов
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Фото: Starface
Татьяна Буланова показала подписчикам в Instagram черно-белую фотографию, которая привела в восторг ее фанатов. С черно-белого снимка смотрит неузнаваемая и красивая Татьяна Буланова, которую сравнили с голливудской кинодивой.
«Невероятно красивая фотография, построенная исключительно на естественном свете, без фотошопа!» — рассказала про съемку Татьяна Буланова.
«Да никто и не сомневается в вашей естественной красоте», «Глаз не оторвать», «Похожа на актрису из черно-белого голливудского кино», «Шикарная», «Просто дива», «Какие глаза», «Танечка, солнце, ты тут немного похожа на Марлен Дитрих. Ты любимая и красивая!», «Невероятно красивая женщина!», — усыпали Татьяну Буланову комплиментами.
А вам понравилось преображение певицы?
Фото и видео: Instagram, Starface
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