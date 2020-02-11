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«Похожа на Марлен Дитрих»: Татьяна Буланова удивила поклонников фотографией в стиле Голливуда 1960-х годов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова

Фото: Starface

Артистка не стала скрывать, что очень довольна результатом работы с фотографом, и публиковала красивый снимок в социальной сети.

Татьяна Буланова показала подписчикам в Instagram черно-белую фотографию, которая привела в восторг ее фанатов. С черно-белого снимка смотрит неузнаваемая и красивая Татьяна Буланова, которую сравнили с голливудской кинодивой.

«Невероятно красивая фотография, построенная исключительно на естественном свете, без фотошопа!» — рассказала про съемку Татьяна Буланова.

«Да никто и не сомневается в вашей естественной красоте», «Глаз не оторвать», «Похожа на актрису из черно-белого голливудского кино», «Шикарная», «Просто дива», «Какие глаза», «Танечка, солнце, ты тут немного похожа на Марлен Дитрих. Ты любимая и красивая!», «Невероятно красивая женщина!», — усыпали Татьяну Буланову комплиментами.

А вам понравилось преображение певицы?

Фото и видео: Instagram, Starface

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