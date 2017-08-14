Некоторые звезды считают, что крепкий брак вовсе не строится на полной откровенности, а формальные отношения гораздо хуже измены.

Максим Виторган и Ксения Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган живут в браке более четырех лет и растят сына Платона, которому в ноябре исполнится год. В недавнем интервью журналу Vogue телеведущая сделала неожиданное признание о договоренности с мужем относительно супружских измен: «Во-первых, никогда нельзя признаваться в изменах мужу. И наоборот, он тоже меня этому учил. Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего". Вот тут у меня даже индульгенция». Андрей и Алиса Аршавины

Неожиданное признание недавно сделала и супруга футболиста Андрея Аршавина. Выяснилось, что спортсмен изменял своей будущей супруге Алисе Казьминой, когда она готовилась к свадьбе и была беременной. Футболист год параллельно встречался с моделью по имени Екатерина, супруг которой решил рассказать об адюльтере Казьминой. Однако о разводе Алиса даже не задумывалась: «Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать — рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь». Бейонсе и Джей Зи

Бейонсе и Джей Зи знают друг друга тысячу лет, вместе занимаются бизнесом, растят теперь уже троих детей и, судя по всему, умеют прощать измены. По крайней мере, певица нашла в себе силы пережить предательство супруга. Рэпер, по слухам, не устоял перед дизайнером Рэйчел Рой. Вместо того чтобы устраивать скандалы и разводиться, Бейосе сублимировала переживания в творчество и записала пронзительный альбом Lemonade о настоящей любви, прощении, женской силе и напомнила всем о поговорке «Если жизнь дает лимоны — делай лимонад». Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Когда в СМИ появилась информация о том, что футболист Владислав Радимов увлекся симпатичной девушкой, с которой его регулярно видели в питерских клубах, страсти в душе Татьяны Булановой не кипели. Певица просто предложила супругу поделить имущество и решила жить в «свободном» браке, без ревности и выяснения отношений. Свою позицию певица объяснила так: «Я не согласна с тем, что брак — это труд. Я тружусь на работе и если еще буду дома трудиться, то попаду в больницу с нервным перенапряжением. Дома нужно отдыхать. Это моя крепость. Я же не железная, не робот. Если есть любовь, вместе протянуть можно долго. Я не отличаюсь женской мудростью. Скорее я пофигист и на многие вещи смотрю спокойно. Не ревнива. И еще я никого не держу. В случае ухода устраивать скандалов и истерик не буду. Дележа имущества тоже не будет — у нас все давно поделено». Елена Проклова и Андрей Тришин

Елена Проклова и бизнесмен Андрей Тришин прожили в браке 30 лет. Актриса решила развестись с супругом, потому что он перестал уделять ей внимание. В итоге спустя несколько месяцев после развода отношения наладились. Проклова заявила, что простила мужу измену, потому что веской причиной для расставния является не адюльтер, а равнодушие друг к другу и формальные отношения: «Мы поняли, что дорожим семьей и перестали что-то требовать друг от друга. Это лучше, чем жить в недовольстве: просто выполнять формальности не хотели ни он, ни я. А когда у нас появилась свобода, мы стали больше ценить то, что между нами есть. Мы еще оба молодые люди, и у нас масса интересов, сил и вдохновений. Главное, мы продолжаем ценить и уважать друг друга. Я человек, который способен понимать и прощать до бесконечности. Но терпеть надо до определенного предела. Измену тоже можно простить. Человек имеет право на ошибку, но если он ее осознал и сделал для себя выводы, то измена не причина, чтобы портить друг другу жизнь». Ферги и Джош Дюамель