Тарзан встретился с обидчицей — автором видео его «любовных утех»

«На следующий день после интервью Миланы ее задержала полиция по делу о краже. Сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой, предложили проследовать в отдел, а затем мою доверительницу отправили в изолятор на 48 часов. Конечно, для нее это был шок: она очень подавлена, плакала, ее состояние в тот момент трудно описать словами» — рассказал изданию адвокат Миломановой Сергей Черкашин.

С тех пор Милану уже отпустили, но идут следственные действия: например, она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Сейчас по обоим делам девушка проходит в качестве свидетеля. Предъявлено ли обвинение Анастасии Шульженко, адвокаты не разглашают. Кроме того, в качестве свидетеля привлекли и продюсера актрисы Диану Бичарову.

Адвокат девушки сообщил: «Ни к делу о краже, ни к делу о порнографии Диана фактически не имеет отношения: она, как продюсер Анастасии Шульженко, действовала в рамках заключенного договора и своих обязанностей. Все пункты соглашения — например, запись песни и другие — были исполнены. Поэтому мне совершенно очевидно, что моя доверительница никаких правонарушений не совершала».