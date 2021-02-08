Тарзан встретился с обидчицей — автором видео его «любовных утех»
Фото: @tarzan___official / Instagram
Как сообщает издание «Комсомольская правда», Война певицы с молодой любовницей мужа в самом разгаре: полиция расследует сразу два уголовных дела, "выросших" из семейного скандала — о краже бриллиантов Наташи Королевой и изготовлении порновидео с участием ее супруга. Так звезда решила отомстить актрисе Анастасии Шульженко, которая предала огласке любовную связь с Сергеем Глушко. По версии следствия, во время встречи любовников в квартире Королевой исчезли ювелирные изделия на сумму 5 миллионов рублей.
Фото: @tarzan___official / Instagram
«На следующий день после интервью Миланы ее задержала полиция по делу о краже. Сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой, предложили проследовать в отдел, а затем мою доверительницу отправили в изолятор на 48 часов. Конечно, для нее это был шок: она очень подавлена, плакала, ее состояние в тот момент трудно описать словами» — рассказал изданию адвокат Миломановой Сергей Черкашин.
С тех пор Милану уже отпустили, но идут следственные действия: например, она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Сейчас по обоим делам девушка проходит в качестве свидетеля. Предъявлено ли обвинение Анастасии Шульженко, адвокаты не разглашают. Кроме того, в качестве свидетеля привлекли и продюсера актрисы Диану Бичарову.
Адвокат девушки сообщил: «Ни к делу о краже, ни к делу о порнографии Диана фактически не имеет отношения: она, как продюсер Анастасии Шульженко, действовала в рамках заключенного договора и своих обязанностей. Все пункты соглашения — например, запись песни и другие — были исполнены. Поэтому мне совершенно очевидно, что моя доверительница никаких правонарушений не совершала».
Фото: @tarzan___official / Instagram
Напомним, популярная певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала. Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак.
К слову, недавно мы писали, как любовница Тарзана опубликовала фото поцелуя с ним и рассказала, почему рассекретила их роман. Актриса Анастасия Шульженко, прославившаяся благодаря интимной связи с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко, прокомментировала отношения с ним и объяснила, почему предала их огласке.
_ Фото и видео: @tarzan__official / Instagram
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