Тарзан пообещал наказать своих любовниц

В эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ» муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал о наказании, которое он хочет для своей экс-любовницы Анастасии Шульженко и ее подруги Миланы Миломановой.

Тарзан рассказал, что он написал заявление на обеих девушек.

«Я вас уверяю: медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова не страшно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы», — отметил он.

По словам Тарзана, для него главное, чтобы восторжествовала справедливость и было очищена его репутация. «Одна мадам уже присела. Испокон веков благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано», — подытожил Тарзан.

Ранее любовница Тарзана после обвинений в ее адрес в краже драгоценностей из дома Королевой рассказала о романе с ним. Девушка признавалась, что прекрасно знала о его семейном статусе, и ничего не просила и не ждала, однако после несправедливых обвинений решила рассказать все прессе.

Позже актриса выложила фото поцелуя с Тарзаном и заявила, что сделала это от безысходности.