«Боюсь за свою жизнь»: предполагаемая любовница Тарзана заявила об угрозах со стороны его семьи

Скандал вокруг Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана) набирает обороты. Его якобы любовница Анастасия Шульженко открыто призналась, что у нее был скоротечный роман с артистом оригинального жанра, но она знала, что он женат, и ничего никогда у него не просила.

28-летняя актриса записала видео, опубликованное телеграм-каналом Mash, в котором заявила, что «этой пары достаточно знакомых, друзей и связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей. Я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких». Анастасия добавила, что ей поступают угрозы от звездного семейства. Шульженко также отметила, что травля, организованная вокруг ее имени, — это не что иное, как ревность. И все обвинения в краже драгоценностей из дома Глушко и Королевой — ложь.

Девушка даже удалила свою страницу из социальной сети, хотя раньше активно делилась с подписчиками фотографиями и видео, а Тарзан публикации активно оценивал, сообщал телеграм-канал «НеМалахов».

Звездная пара тем временем наслаждается отдыхом в Турции. Наташа Королева показала в микроблоге, где счастливая поет для супруга, нежно покусывающего ее за ухо.