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Танцы в пижамах: Юлия Снигирь показала задорное «карантинное» фото с 4-летним сыном

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Юлия Снигирь с сыном Федором

Фото: Instagram

Снимок сделал глава семейства Евгений Цыганов.

Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыганов и сыном Федором проводит самоизоляцию дома. Правда, Евгений разрывается на два дома: много времени он проводит со старшими семью детьми от Ирины Леоновой.

Долгое время Евгений и Юлия, которые не делятся подробностями личной жизни, не показывали общего сына. Но недавно мальчик стал появляться в микроблогах родителей.

Юлия Снигирь в сториз Instagram опубликовала задорное «карантинное» фото с сыном: в кадре, который, судя по всему, сделал Евгений, актриса с сыном танцуют в пижамах.

«Настроение», — такой хэштег поставила Снигирь на снимке.

Фото: Instagram

Поклонники семьи Цыганова и Снигирь считают, что их сын Федор одновременно похож на отца и на мать. Ранее Евгений сделал детальный портрет мальчика, и под ним развернулась целая дискуссия.

А как вам кажется, на кого больше походит 4-летний Федя?

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: телеканал «Ю»

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