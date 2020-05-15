Танцы в пижамах: Юлия Снигирь показала задорное «карантинное» фото с 4-летним сыном
Фото: Instagram
Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыганов и сыном Федором проводит самоизоляцию дома. Правда, Евгений разрывается на два дома: много времени он проводит со старшими семью детьми от Ирины Леоновой.
Долгое время Евгений и Юлия, которые не делятся подробностями личной жизни, не показывали общего сына. Но недавно мальчик стал появляться в микроблогах родителей.
Юлия Снигирь в сториз Instagram опубликовала задорное «карантинное» фото с сыном: в кадре, который, судя по всему, сделал Евгений, актриса с сыном танцуют в пижамах.
«Настроение», — такой хэштег поставила Снигирь на снимке.
Фото: Instagram
Поклонники семьи Цыганова и Снигирь считают, что их сын Федор одновременно похож на отца и на мать. Ранее Евгений сделал детальный портрет мальчика, и под ним развернулась целая дискуссия.
А как вам кажется, на кого больше походит 4-летний Федя?
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: телеканал «Ю»
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