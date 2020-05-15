Танцы в пижамах: Юлия Снигирь показала задорное «карантинное» фото с 4-летним сыном

Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыганов и сыном Федором проводит самоизоляцию дома. Правда, Евгений разрывается на два дома: много времени он проводит со старшими семью детьми от Ирины Леоновой.

Долгое время Евгений и Юлия, которые не делятся подробностями личной жизни, не показывали общего сына. Но недавно мальчик стал появляться в микроблогах родителей.

Юлия Снигирь в сториз Instagram опубликовала задорное «карантинное» фото с сыном: в кадре, который, судя по всему, сделал Евгений, актриса с сыном танцуют в пижамах.

«Настроение», — такой хэштег поставила Снигирь на снимке.