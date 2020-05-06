Поклонники Евгения Цыганова и Юлии Снигирь спорят, на кого больше похож их подросший сын: новое фото
Евгений Цыганов опубликовал в социальной сети фото своего подросшего 4-летнего сына Федора. Актер с супругой Юлией Снигирь долгое время скрывали единственного общего ребенка, а теперь делятся с подписчиками снимками с наследником.
Подписчики Евгения Цыганова, глядя на новое фото Феди, гадают, на кого же он больше похож.
«На Юлию похож», «Папамама», «Снегиренок», «Копия мамы, особенно глаза», — написали в комментариях.
Кроме Федора, у Евгения Цыганова есть еще 7 детей, которых ему родила первая гражданская жена — актриса Ирина Леонова. Ранее актер показывал своих старших наследников, с которыми во время самоизоляции стал проводить больше времени.
А как вам кажется, на кого больше похож Федя?
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/ Global Loook press
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