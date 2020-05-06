Поклонники Евгения Цыганова и Юлии Снигирь спорят, на кого больше похож их подросший сын: новое фото

Евгений Цыганов опубликовал в социальной сети фото своего подросшего 4-летнего сына Федора. Актер с супругой Юлией Снигирь долгое время скрывали единственного общего ребенка, а теперь делятся с подписчиками снимками с наследником.

Подписчики Евгения Цыганова, глядя на новое фото Феди, гадают, на кого же он больше похож.