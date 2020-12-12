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Жасмин, Максим Фадеев и другие звезды поздравили Эмина Агаларова с днем рождения

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Эмин Агаларов

Фото: @eminofficial / Instagram

Сегодня продюсеру и музыканту из Азербайджана исполнился 41 год. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили артиста.

Друг и коллега Эмина Агаларова Максим Фадеев тепло обратился к нему в Instagram.

«Эмин! Будь просто счастлив. Ты настоящий мужчина и друг. Я тебя очень уважаю и люблю! Ты — человек слова, таких уже не рожают! Будь счастлив, по-человечески и навсегда! С днем рождения! М», — подписал публикацию российский композитор.

Также поздравить первого вице-президента группы компаний Crocus Group поспешил и Иосиф Пригожин. Продюсер опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с именинником.

«Дорогой, с днем рождения тебя! Будь здоров! Самое главное, оставайся таким же внимательным и порядочным!», — пожелал коллеге и приятелю Пригожин.

Певица Жасмин тоже нежно поздравила бизнесмена. Артистка пожелала своему другу всех радостей жизни и творческих успехов.

«Дорогой Эмин, с днем рождения! Желаю творить и удивлять, как ты это умеешь, еще многие-многие десятилетия, успехов всем твоим невероятным проектам, личного счастья, благополучия и всех радостей жизни!», — написала знаменитая брюнетка.

Поклонники Агаларова присоединились к словам звезд и пожелали здоровья и успехов артисту:

«Поздравляю талантливого и безумно красивого Эмина! Продолжайте нас радовать и удивлять красивыми песнями в вашем исполнении!», «Поздравляю Эмина с днём рождения и хочу пожелать ему огромного счастья и здоровья», «Потрясающий человек с огромным сердцем! Эмин, ты получил огромную любовь за свою твёрдую позицию и объективное мнение», — написали пользователи Сети.

Фото и видео: Instagram

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