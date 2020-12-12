Жасмин, Максим Фадеев и другие звезды поздравили Эмина Агаларова с днем рождения

Также поздравить первого вице-президента группы компаний Crocus Group поспешил и Иосиф Пригожин. Продюсер опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с именинником.

«Дорогой, с днем рождения тебя! Будь здоров! Самое главное, оставайся таким же внимательным и порядочным!», — пожелал коллеге и приятелю Пригожин.