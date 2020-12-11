Жасмин очаровала поклонников красивым фото со своими детьми

Фотографии с детьми умилили поклонников певицы:

«Выглядите волшебно, как всегда) с праздником вас) счастья, заряда веселья и вдохновения вам», «Вы такие милые и красивые, очаровательное и прекрасное фото получилось», «Такая прекрасная и семейная фотография получилась. Мне очень она нравится», «Прекрасное и теплое фото, а какие неподдельные эмоции. И вас с таким прекрасным праздником», «Прекрасная фотография! Желаю вашей семье всего самого лучшего!!! А главное здоровья и счастья!», «Вас тоже поздравляю с таким чудесным праздником как Ханука, Жасмин!», «Какие живые красивые, я почему-то была удивлена, что вы не выложили фотографии со свечами в такой прекрасный день».