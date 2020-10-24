Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина блеснула в комбинации цвета сапфира
Фото: @uliatakshina / Instagram
Вечер пятницы Юлия Такшина начала в салоне красоты, где стилисты создали ей идеальную укладку, а визажисты — макияж. Главный акцент они сделали на губах, которые украсили красной помадой, а красоту глаз подчеркнул эффектный smokey eyes. В элегантном образе звезда «Не родись красивой» отправилась на закрытие кинопремии. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото в стильном образе — Юлия блеснула стройной фигурой в платье-комбинации цвета сапфира. Собранные в низкий пучок волосы обнажили шею и плечи. Стильный образ Юлия завершила крупными ажурными серьгами в форме цветков.
Фото: @uliatakshina / Instagram
Звезда экранов нередко восхищает фолловеров в Сети стильными образами. Недавно Юлия позировала в эффектном ультраоблегающем платье антрацитового цвета. Силуэт по фигуре, интригующий V-образный вырез и тонкие бретели добавили образу игривого настроения и дерзости. Фасон безупречно подчеркнул фигуру Юлии с аппетитными формами и осиной талией.
К слову, недавно мы писали, как Юлия Такшина заинтриговала Сеть чувственным фото в клешах и топе с декольте. 40-летняя актриса показала, как нескучно и соблазнительно носить классику и заинтриговала Сеть дерзким декольте.
А вам понравилось новое фото Юлии Такшиной? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @uliatakshina / Instagram
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