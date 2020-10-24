Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина блеснула в комбинации цвета сапфира

Звезда экранов нередко восхищает фолловеров в Сети стильными образами. Недавно Юлия позировала в эффектном ультраоблегающем платье антрацитового цвета. Силуэт по фигуре, интригующий V-образный вырез и тонкие бретели добавили образу игривого настроения и дерзости. Фасон безупречно подчеркнул фигуру Юлии с аппетитными формами и осиной талией.

К слову, недавно мы писали, как Юлия Такшина заинтриговала Сеть чувственным фото в клешах и топе с декольте. 40-летняя актриса показала, как нескучно и соблазнительно носить классику и заинтриговала Сеть дерзким декольте.

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