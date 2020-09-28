passion.ru

Юлия Такшина заинтриговала Сеть чувственным фото в клешах и топе с декольте

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Такшина

Фото: Instagram @uliatakshina

Юлия Такшина блеснула в новой модной съемке, примерив чувственный образ. 40-летняя актриса показала, как нескучно и соблазнительно носить классику и заинтриговала Сеть дерзким декольте.

На черно-белом фото Такшина кокетливо позирует в аутфите, выстроенном вокруг черного цвета. На ней — строгие брюки свободного силуэта с шелковыми лампасами, которые зарифмованы с лаконичным топом с нескромным декольте. Дополнили look лакированные туфли на высоких шпильках, поддержавших эффект бесконечно длинных ног. Волосы звезды «Не родись красивой» кокетливо убраны на одну сторону и завиты в крупные локоны, глаза акцентированы дымчатым мейкапом.

Юлия Такшина / Instagram @uliatakshina

Поклонники не скрывали эмоций, осыпая Юлию комплиментами. «Юля, вы красотка!», «Прекрасно выглядите», «Богиня!», «Как всегда — само совершенство. Очаровательна и обворожительна», «Черно-белые снимки с вами шикарны» — пишут в комментариях. Не так давно Такшина была замечена на светском мероприятии в компании симпатичного мужчины средних лет. Его имя пока остается неизвестным, однако, некоторые подробности о новом романе актрисы уже на Passion.ru.

Фото: Instagram @uliatakshina

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!