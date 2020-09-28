Юлия Такшина заинтриговала Сеть чувственным фото в клешах и топе с декольте

Поклонники не скрывали эмоций, осыпая Юлию комплиментами. «Юля, вы красотка!», «Прекрасно выглядите», «Богиня!», «Как всегда — само совершенство. Очаровательна и обворожительна», «Черно-белые снимки с вами шикарны» — пишут в комментариях. Не так давно Такшина была замечена на светском мероприятии в компании симпатичного мужчины средних лет. Его имя пока остается неизвестным, однако, некоторые подробности о новом романе актрисы уже на Passion.ru.