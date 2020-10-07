Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала идеальную фигуру в облегающем платье

«За всей внешней мишурой нельзя разглядеть индивидуальность человека. Гораздо проще выразить ее, обратившись к простоте, т.е. к минимализму. Маленькое черное платье: минимализм или необходимость?» — размышляет Такшина в тексте поста.

Поклонники остались же скупились на комплименты, восторгаясь результатами новой фотосессии. «Потрясающая! Платье подчеркивает все достоинства и шикарно украшает истинную красоту», «Юлечка, пора в Голливуд!», «Безумно красиво и элегантно», «Как всегда бесподобна», «Статуэтка! Какие формы!» — пишут в комментариях.