«Такая разная!» Молодая жена Игоря Николаева впечатлила поклонников актерским талантом

«Какое прочтение стихотворения Эдуарда Асадова вам ближе?», — поинтересовалась Юлия у фолловеров.

«Наверное, первое. Но клево, что разная и читаешь с неожиданной интонацией... Хорошо», «Такая разная», «Первое — для злых людей, которые пишут гадости. Второе — чтобы можно было задуматься», — ответили поклонники Юлии.

И сама певица пояснила свою позицию. «На самом деле в первый я еще закладывала хорошего, открытого, простодушного человека, который умеет чувствовать и встречает красивого, яркого, но бездушного человека на пути. И он очень очарован этим человеком, но души-то нет. Между ними пропасть, но ведь и сказать неудобно, жалко этого бездушного, но и не сказать нельзя. И вот, стесняясь, волнуясь, через улыбку он говорит то, что второму даже в голову не приходит! Может запутанно, но вот так я чувствовала первый вариант», — рассказала свое видение Юлия Проскурякова.

Недавно Юлия Проскурякова делилась с подписчиками и талантами своей 4-летней дочери Вероники, которая в своем нежном возрасте бегло и с отличным акцентом разговаривает на английском языке. «У нее феноменальная память. Мы удивляемся, как она все запоминает», — делилась в Instagram певица.