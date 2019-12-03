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Молодая жена Игоря Николаева похвасталась стройной фигурой и красивым нарядом: «Муж новую гардеробную подарил»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Фото: Starface

Ранее Юлия признавалась, что переживает из-за внешнего вида.

Игорь Николаев уже 9 лет счастлив в браке со своей молодой женой Юлией. Композитор рассказывал, что обожает супругу и с ней всегда интересно. Маэстро души не чает в своих девочках — жене и дочери Веронике — и балует их.

Юлия Проскурякова показала подписчикам в Instagram, какой необычный подарок сделал ей муж. Певица сфотографировалась в новой гардеробной, нарядившись в красивый костюм, который выгодно подчеркнул ее фигуру.

«Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям», — написала Юлия.

Фото: Instagram

«Приглашайте прям в гардероб друзей, подруг... Благо места хватит», «Аа! Какая красота! Мои глаза!», «Юлечка, у вас очень хороший вкус!», «Юля, вы естественная, натуральная Ккасотка! Я вас обожаю», «Вы, Юлечка, очень красивая!», «Вы очень красивая, не переделанная по шаблону девушка», — похвалили Юлию подписчики.

Ранее «бдительные» поклонники заподозрили Юлию в очередной беременности, когда она вышла на сцену в платье, подчеркнувшим ее животик. После певице пришлось опровергать эти слухи, но они вызвали у нее беспокойство. Некоторое время спустя певица обмолвилась, что подобные комментарии ее задевают и она чувствует себя толстой. Но теперь она показала, что красива и стройна.

Фото и видео: Instagram, Starface

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