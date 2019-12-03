Молодая жена Игоря Николаева похвасталась стройной фигурой и красивым нарядом: «Муж новую гардеробную подарил»

Игорь Николаев уже 9 лет счастлив в браке со своей молодой женой Юлией. Композитор рассказывал, что обожает супругу и с ней всегда интересно. Маэстро души не чает в своих девочках — жене и дочери Веронике — и балует их.

Юлия Проскурякова показала подписчикам в Instagram, какой необычный подарок сделал ей муж. Певица сфотографировалась в новой гардеробной, нарядившись в красивый костюм, который выгодно подчеркнул ее фигуру.