Тайно ставшая мамой Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/tarntgoltsofficial
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев предпочитают не рассказывать в подробностях о личной жизни. Они не рассказывали о начале своего романа, не сообщали о том, когда стали мужем и женой, и целый месяц скрывали рождение сына.
И весь этот год прошел для пары в радостных заботах о малыше. Конечно, счастливые родители не прекратили работать, но выходы в свет отложили на время.
Но для одного мероприятия Татьяна Арнтгольц сделала исключение: она побывала на благотворительном вечере фонда «Звезда на ладошке». На вечере актриса появилась в элегантном черном платье максимальной длины. Наряд подчеркнул изящную фигуру Татьяны, и она заслуженно собрала комплименты поклонников, отметивших, что выглядит звезда по-королевски.
Фото: www.instagram.com/tarntgoltsofficial
Брак с Марком Богатыревым стал для актрисы вторым. В 2008 году она вышла замуж за Ивана Жидкова, через год родилась их дочь Маша. Но в 2013-м семья распалась.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram