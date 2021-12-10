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Тайно ставшая мамой Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц — нечастая гостья на светских тусовках. В феврале 2021 года она и ее муж Марк Богатырев тайно стали родителями. О появлении на свет маленького Данилы они сообщили не сразу. И все свободное от работы время молодая мать посвящает семье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Арнтгольц

Фото: www.instagram.com/tarntgoltsofficial

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев предпочитают не рассказывать в подробностях о личной жизни. Они не рассказывали о начале своего романа, не сообщали о том, когда стали мужем и женой, и целый месяц скрывали рождение сына.

И весь этот год прошел для пары в радостных заботах о малыше. Конечно, счастливые родители не прекратили работать, но выходы в свет отложили на время.

Но для одного мероприятия Татьяна Арнтгольц сделала исключение: она побывала на благотворительном вечере фонда «Звезда на ладошке». На вечере актриса появилась в элегантном черном платье максимальной длины. Наряд подчеркнул изящную фигуру Татьяны, и она заслуженно собрала комплименты поклонников, отметивших, что выглядит звезда по-королевски.

Тайно ставшая мамой Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет

Фото: www.instagram.com/tarntgoltsofficial

Брак с Марком Богатыревым стал для актрисы вторым. В 2008 году она вышла замуж за Ивана Жидкова, через год родилась их дочь Маша. Но в 2013-м семья распалась.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram

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