Тайно ставшая мамой Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев предпочитают не рассказывать в подробностях о личной жизни. Они не рассказывали о начале своего романа, не сообщали о том, когда стали мужем и женой, и целый месяц скрывали рождение сына.

И весь этот год прошел для пары в радостных заботах о малыше. Конечно, счастливые родители не прекратили работать, но выходы в свет отложили на время.