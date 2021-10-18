Марк Богатырев впервые показал 8-месячного сына от Татьяны Арнтгольц — и он красавчик

«У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом. Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо Татьяне, богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются», — подписал кадр Марк.

Актер познакомился с будущей супругой Татьяной Арнтгольц на съемках картины «Наживка для ангела». Пара долгое время скрывала от прессы свой брак.