1 мин.
Марк Богатырев впервые показал 8-месячного сына от Татьяны Арнтгольц — и он красавчик
Звезда сериала «Кухня» 36-летний Марк Богатырев впервые показал лицо своего сына от актрисы Татьяны Арнтгольц. Пара поженилась в 2020 году, а наследник Данила родился в феврале 2021. Богатырев опубликовал трогательное фото с сыном на своей странице в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: @marchi25/Instagram
На фото малыш Данила сидит на плечах у улыбающегося отца. Нельзя не отметить, что мальчик очень похож на своего звездного папу.
Марк Богатырев впервые прыгнул с парашютом
«У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом. Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо Татьяне, богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются», — подписал кадр Марк.
Актер познакомился с будущей супругой Татьяной Арнтгольц на съемках картины «Наживка для ангела». Пара долгое время скрывала от прессы свой брак.
Фото и видео: Instagram