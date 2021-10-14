Сыну Орбакайте рассекли палец лезвием конька — новая травма на «Ледниковом периоде»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @npresnyakov
Новый сезон «Ледникового периода» стал богатым на травмы участников. Как рассказывает «КП», Никита Пресняков получил очень неприятные повреждения во время тренировки в паре с Натальей Забияко.
«Палец не отсекла, но резцом кисть слегка повредила. Пара сделала вид, что ничего не произошло — даже как будто это было задумано. Но принимать цветы у детей Никита уже ехал окровавленным», — сообщает издание.
К слову, ранее Пресняков уже повредил при падении кисть руки и колено, однако не покинул проект и продолжил тренировки. Стоит отметить, что певец является скейтбордистом-любителем и получать травмы ему не в новинку.
Накануне стало известно, что травму на тренировке шоу получила актриса Анна Старшенбаум. Как и Пресняков, отказываться от участия она не стала и тренируется через боль. А вот Давид Манукян из-за серьезного повреждения был вынужден покинуть проект.
Фото: Instagram