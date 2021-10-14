Сыну Орбакайте рассекли палец лезвием конька — новая травма на «Ледниковом периоде»

Новый сезон «Ледникового периода» стал богатым на травмы участников. Как рассказывает «КП», Никита Пресняков получил очень неприятные повреждения во время тренировки в паре с Натальей Забияко.

«Палец не отсекла, но резцом кисть слегка повредила. Пара сделала вид, что ничего не произошло — даже как будто это было задумано. Но принимать цветы у детей Никита уже ехал окровавленным», — сообщает издание.