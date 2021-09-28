За неделю до старта: Давид Манукян неожиданно выбыл из шоу «Ледниковый период»

Эту новость сообщил музыкант лично, обратившись к подписчикам в Instagram: «Позавчера у меня на тренировке на льду вылетела рука в шестой раз. Я без повязки, потому что уже не могу ее носить, она на нервы мне действует. Теперь у меня планируется операция, и, к сожалению, участвовать в проекте я не смогу», — заключил Манукян.

Партнершей Давида на льду была назначена Аделина Сотникова, которая поддержала артистка, как только узнала новость: «Мне очень жаль, что так все случилось… До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед… Но уверена, что все будет хорошо!», — написала спортсменка.