За неделю до старта: Давид Манукян неожиданно выбыл из шоу «Ледниковый период»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Восьмой сезон пройдет без участия харизматичного музыканта и блогера, он серьезно повредил руку и не в силах исполнять поддержки. Сейчас ему требуется срочная операция.
Эту новость сообщил музыкант лично, обратившись к подписчикам в Instagram: «Позавчера у меня на тренировке на льду вылетела рука в шестой раз. Я без повязки, потому что уже не могу ее носить, она на нервы мне действует. Теперь у меня планируется операция, и, к сожалению, участвовать в проекте я не смогу», — заключил Манукян.
Партнершей Давида на льду была назначена Аделина Сотникова, которая поддержала артистка, как только узнала новость: «Мне очень жаль, что так все случилось… До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед… Но уверена, что все будет хорошо!», — написала спортсменка.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram