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За неделю до старта: Давид Манукян неожиданно выбыл из шоу «Ледниковый период»

Только вчера продюсеры объявили звездный состав участников шоу «Ледниковый период», как неприятной для поклонников новостью поделился Давид Манукян, больше известный как Дава. У музыканта появились серьезные проблемы со здоровьем и он не сможет продолжить участие в проекте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Давид Манукян с Филиппом Киркоровым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Восьмой сезон пройдет без участия харизматичного музыканта и блогера, он серьезно повредил руку и не в силах исполнять поддержки. Сейчас ему требуется срочная операция.

Эту новость сообщил музыкант лично, обратившись к подписчикам в Instagram: «Позавчера у меня на тренировке на льду вылетела рука в шестой раз. Я без повязки, потому что уже не могу ее носить, она на нервы мне действует. Теперь у меня планируется операция, и, к сожалению, участвовать в проекте я не смогу», — заключил Манукян.

Партнершей Давида на льду была назначена Аделина Сотникова, которая поддержала артистка, как только узнала новость: «Мне очень жаль, что так все случилось… До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед… Но уверена, что все будет хорошо!», — написала спортсменка.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram