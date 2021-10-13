Анна Старшенбаум получила травму на шоу «Ледниковый период»

Ушибы Анны не настолько сильны, чтобы она отказалась от участия в программе, и она делает все возможное, чтобы скорее прийти в обычную форму. Роман отметил, что по состоянию актрисы в дальнейшем будет видно, какие меры им придется предпринимать.

Звезда фильма «Красотка» Анна Старшенбаум принимает участие в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым. Фигурист уже был задействован в программе в предыдущем сезоне в паре с ведущей Региной Тодоренко. И дуэт занял третье место.