Анна Старшенбаум получила травму на шоу «Ледниковый период»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Роман рассказал, что девушке все равно приходиться кататься через боль, так как ее межреберные мышцы сильно тянутся. Это доставляет дискомфорт им обоим при выполнении упражнений.
Ушибы Анны не настолько сильны, чтобы она отказалась от участия в программе, и она делает все возможное, чтобы скорее прийти в обычную форму. Роман отметил, что по состоянию актрисы в дальнейшем будет видно, какие меры им придется предпринимать.
Звезда фильма «Красотка» Анна Старшенбаум принимает участие в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым. Фигурист уже был задействован в программе в предыдущем сезоне в паре с ведущей Региной Тодоренко. И дуэт занял третье место.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press