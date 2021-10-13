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Анна Старшенбаум получила травму на шоу «Ледниковый период»

32-летняя российская актриса и участница программы «Ледниковый период» на «Первом канале» Анна Старшенбаум получила травму. Об этом рассказал ее партнер по шоу фигурист Роман Костомаров. Девушка сможет продолжать участие в программе и на данный момент чувствует себя нормально.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Ледниковый период»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман рассказал, что девушке все равно приходиться кататься через боль, так как ее межреберные мышцы сильно тянутся. Это доставляет дискомфорт им обоим при выполнении упражнений.

Видео из Instagram Анны Старшенбаум

Ушибы Анны не настолько сильны, чтобы она отказалась от участия в программе, и она делает все возможное, чтобы скорее прийти в обычную форму. Роман отметил, что по состоянию актрисы в дальнейшем будет видно, какие меры им придется предпринимать.

Звезда фильма «Красотка» Анна Старшенбаум принимает участие в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым. Фигурист уже был задействован в программе в предыдущем сезоне в паре с ведущей Региной Тодоренко. И дуэт занял третье место.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press