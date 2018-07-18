«Всегда грустные глазки!»: интернет-пользователи считают, что 5-летний Саша Плющенко слишком много работает

Как и его звездный папа Евгений Плющенко, маленький Саша Плющенко работает на износ. Его мама Яна Рудковская не так давно рассказала журналистам, что их сын уже заработал свой первый миллион на модных показах и съемках в рекламных кампаниях. Сейчас Саша тренируется у своего папы в детской ледовой школе и в будущем может стать новым олимпийским чемпионом.
«Нужно ли все это ребенку?!», «У него на всех фото грустные глазки», «Замученный какой», — задались вопросом поклонники, переживающие за Сашу, когда Яна опубликовала в своем микроблоге его новый снимок.
Однако продюсер не сомневается, что труд и упорство поможет ее сыну добиться многого в спорте, где не любят ленивых и отстающих. Любопытно, что те же качества она активно воспитывает и в старшем сыне Николае, который пошел по стопам ее звездных подопечных и пробует себя в качестве певца.
Фото и видео: Instagram