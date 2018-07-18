«Всегда грустные глазки!»: интернет-пользователи считают, что 5-летний Саша Плющенко слишком много работает

Как и его звездный папа Евгений Плющенко, маленький Саша Плющенко работает на износ. Его мама Яна Рудковская не так давно рассказала журналистам, что их сын уже заработал свой первый миллион на модных показах и съемках в рекламных кампаниях. Сейчас Саша тренируется у своего папы в детской ледовой школе и в будущем может стать новым олимпийским чемпионом.

«Нужно ли все это ребенку?!», «У него на всех фото грустные глазки», «Замученный какой», — задались вопросом поклонники, переживающие за Сашу, когда Яна опубликовала в своем микроблоге его новый снимок.