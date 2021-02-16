Сын Регины Тодоренко попал в больницу
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Миша, сын Регины Тодоренко и Влада Топалова, отреагировал на орешек, которым его угостила мама – малыша пришлось отвезти в больницу. Об этом телеведущая рассказала в своем блоге, отметив, что очень испугалась.
«Как день влюблённых превратить в апокалипсис. По моим сторис вы видели, как клёво мы проводили время семьей, собирались устроить семейный просмотр #Маски @maskantv.
Муж сделал мне потрясный подарок, но в секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отёкшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но....увы», – пишет Тодоренко.
Регина добавила, что ей требуется психологическая служба, которая помогла бы ей восстановиться после подобных ситуаций и приходить в себя.
«После таких ситуаций я мечтаю регулярно посещать курс для родителей с множеством специалистов, которые будут осуществлять психологическую поддержку, чтоб не сойти с ума от стресса, и расскажут о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребёнка».
Сейчас с мальчиком все в порядке, ему оказали своевременную помощь. Подписчики Тодоренко пожелали Мише скорейшего выздоровления.
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Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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