Сын Регины Тодоренко попал в больницу

Миша, сын Регины Тодоренко и Влада Топалова, отреагировал на орешек, которым его угостила мама – малыша пришлось отвезти в больницу. Об этом телеведущая рассказала в своем блоге, отметив, что очень испугалась.

«Как день влюблённых превратить в апокалипсис. По моим сторис вы видели, как клёво мы проводили время семьей, собирались устроить семейный просмотр #Маски @maskantv.

Муж сделал мне потрясный подарок, но в секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отёкшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но....увы», – пишет Тодоренко.

Регина добавила, что ей требуется психологическая служба, которая помогла бы ей восстановиться после подобных ситуаций и приходить в себя.

«После таких ситуаций я мечтаю регулярно посещать курс для родителей с множеством специалистов, которые будут осуществлять психологическую поддержку, чтоб не сойти с ума от стресса, и расскажут о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребёнка».

Сейчас с мальчиком все в порядке, ему оказали своевременную помощь. Подписчики Тодоренко пожелали Мише скорейшего выздоровления.

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