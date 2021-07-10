Сын миллиардера Бернара Арно сыграл свадьбу

Александр один из четырех сыновей и прямой наследник модной империи LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Компания успешно занимается производством предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy и других.

По данным издания Kommersant, состояние отца Александра, Бернара Арно превышает $200 млрд. Арно стал вторым человеком, чей капитал превысил эту сумму, первым был основатель Amazon Джефф Безос. Александр также принимает активное участие в развитии семейного бизнеса. О девушке мы знаем мало: лишь то, что Жеральдин — выпускница Central Saint Martins и основательница бренда аксессуаров D'Estrёe, она увлекается модой и любит готовить.