Сын миллиардера Бернара Арно сыграл свадьбу
О своей помолвке, 29-летний наследник модной империи и его избранница, Жеральдин Гюйо, объявили в декабре 2020 года. А сегодня, в его личном аккаунте Instagram появилась свадебная фотография с трогательной подписью: «Все началось в 1998 году... и теперь это "да" на всю жизнь». На фотографиях со свадьбы, счастливых супругов осыпают лепестками цветов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @alexandrearnault
В семье завидных женихов — минус еще один холостяк. В сентябре 2020-го года брат Александра, Антуан Арно женился на модели Натальи Водяновой. Пара состояла в отношениях с 2011-го года.
Александр один из четырех сыновей и прямой наследник модной империи LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Компания успешно занимается производством предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy и других.
По данным издания Kommersant, состояние отца Александра, Бернара Арно превышает $200 млрд. Арно стал вторым человеком, чей капитал превысил эту сумму, первым был основатель Amazon Джефф Безос. Александр также принимает активное участие в развитии семейного бизнеса. О девушке мы знаем мало: лишь то, что Жеральдин — выпускница Central Saint Martins и основательница бренда аксессуаров D'Estrёe, она увлекается модой и любит готовить.
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance, Rambler
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