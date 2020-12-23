Сын миллиардера Бернара Арно объявил о помолвке с любимой девушкой

Когда начался роман Александра и Жеральдин, точно неизвестно, а их совместные фотографии в Instagram начали появляться в 2019 году. Отметим, что Александр Арно работает в компании своего знаменитого отца: он возглавляет премиальный бренд багажа и аксессуаров Rimowa, принадлежащий холдингу LVMH. Его невеста Жеральдин Гюйо тоже занимается модой. Девушка основала собственный бренд по производству головных уборов, аксессуаров из кожи и ювелирных украшений.