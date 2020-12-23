Сын миллиардера Бернара Арно объявил о помолвке с любимой девушкой
Фото: Instagram Александра Арно
Александр Арно и Жеральдин Гюйо опубликовали в своих Instagram романтичное фото, на котором они позируют на фоне живописного вида рядом со столом с розами и розовым шампанским. «Обручился со своей родной душой и лучшей подругой», — написал счастливый жених.
Фото: Instagram Александра Арно
Когда начался роман Александра и Жеральдин, точно неизвестно, а их совместные фотографии в Instagram начали появляться в 2019 году. Отметим, что Александр Арно работает в компании своего знаменитого отца: он возглавляет премиальный бренд багажа и аксессуаров Rimowa, принадлежащий холдингу LVMH. Его невеста Жеральдин Гюйо тоже занимается модой. Девушка основала собственный бренд по производству головных уборов, аксессуаров из кожи и ювелирных украшений.
Напомним, что в сентябре старший брат Александра Антуан Арно женился на супермодели Наталье Водяновой в Париже. Влюбленные отменили пышную свадьбу и просто расписались в городской мэрии. Супермодель подтвердила новость о бракосочетании — фото и видео с торжества она показала в блоге. «Да», — прокомментировала Наталья пост. На собственную свадьбу она пришла в довольно скромном платье из новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, украшенном оригинальным цветным кружевным воротничком.
Фото: Instagram
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