Сын Хью Хефнера и звезда «Гарри Поттера» ждут близнецов через год после рождения первенца
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Фото: www.instagram.com/cooperhefner
Младший сын основателя империи Playboy Хью Хефнера Купер опубликовал в Instagram красивое фото с женой Скарлетт Бирн и малышкой Бетси. На фото у молодой матери уже виден большой живот. И Хефнер сообщил радостную новость — у него с женой будут близнецы.
«Весной у нас со Скарлетт появятся два малыша. Мы очень счастливы и с нетерпением ждем рождения наших близнецов», — подписал Купер Хефнер фото.
Со скорым прибавлением Купера и Скарлетт поздравила третья жена Хью Хефнера, экс-модель Playboy Кристал Харрис.
30-летний Купер — младший из четырех детей своего известного отца. Он ушел из Playboy, где отвечал за маркетинг, в 2019 году, чтобы основать собственную компанию и начать карьеру политика. Скарлетт Бирн в первую очередь известна ролью Пэнси Паркинсон в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары смерти».
Купер и Скарлетт познакомились в 2014 году, через два года они обручились, а вскоре и поженились в узком кругу близких.
Дочь четы Хефнер родилась в августе 2020-го, девочку назвали Бетси Роуз Хефнер в честь умершей незадолго до этого бабушки Купера.
Фото: Instagram