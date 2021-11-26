Сын Хью Хефнера и звезда «Гарри Поттера» ждут близнецов через год после рождения первенца

Со скорым прибавлением Купера и Скарлетт поздравила третья жена Хью Хефнера, экс-модель Playboy Кристал Харрис.

30-летний Купер — младший из четырех детей своего известного отца. Он ушел из Playboy, где отвечал за маркетинг, в 2019 году, чтобы основать собственную компанию и начать карьеру политика. Скарлетт Бирн в первую очередь известна ролью Пэнси Паркинсон в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары смерти».

Купер и Скарлетт познакомились в 2014 году, через два года они обручились, а вскоре и поженились в узком кругу близких.

Дочь четы Хефнер родилась в августе 2020-го, девочку назвали Бетси Роуз Хефнер в честь умершей незадолго до этого бабушки Купера.