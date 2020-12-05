«Светлая, лучистая девочка»: Стефания Маликова поразила поклонников нежным образом

«Лучшее завершение этого вечера», - подписала публикацию инстадива.

Поклонники оценили фотографию и отметили необычайную миловидность и неотразимость известной знаменитой наследницы. В комментариях под публикацией можно найти огромное количество комплиментов:

«Умница и красавица!», «Горжусь тобой», «Какая вы нежная и букет тоже», «Счастливая и неотразимая», «У вас потрясающая улыбка», «Белые розы вам очень подходят», «Какая же прекрасная, Стешенька!», «Обаяшка», – прокомментировали восторженные подписчики.

К слову, совсем недавно мы писали, что дочь Дмитрия Маликова поделилась фотографией со своим звездным папой. Пост она выложила в своем Instagram. Пользователи Сети сразу же отметили то, как Стеша похожа на своего отца и назвали ее его копией.

А вам понравился образ и новая фотография Стефании Маликовой? Делитесь своими ответами в комментариях!