Папина копия: Стефания Маликова поделилась фотографией со звездным папой

Стефания, дочка Дмитрия Маликова, поделилась фотографией со своим звездным папой. Пост она выложила в своем Instagram.

«Двое из ларца одинаковы с лица », – подписала фотографию Стеша.

Подписчики оценили фото и нашли, что повзрослевшая девушка просто копия своего папы. Некоторые заметили, что Стефания больше похожа на свою маму:

«Папа красавец и дочь прекрасная.. Красивые, интеллигентные», «Вы копия мамы», «Очень красивые! Мамочки только не хватает. Честно, когда вы выставляете такие фото это значит скоро будет что-то интересное! Ждём», «Стеша вы с папой замечательные всего вам самого самого», «Видела как-то Вашу маму в одном бутике, такая приятная женщина, красивая и утонченная», «Какая же нежная девочка, прям обожаю!», «Мне всегда виделось, что Вы больше на маму похожи... », «Какие вы красивые. Папа и дочка, как трогательно, как прекрасно», «Какой он у вас замечательный», «Вот посмотрела на ваше фото и стал день радостнее, ярче!) Очень красивые)», «Дима так похорошел и похудел... Прям загляденье!!! Морщинок нету... Весь подтянутый. Наверно планку делает. Короче супер фото!!!!».