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Светлана Зейналова пожаловалась на карантин с детьми: «Нет ничего ужаснее, чем учиться дома через интернет»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Зейналова с Вероникой и Сашей

Фото: Instagram

Телеведущая призналась, что самоизоляция дается ей непросто.

Телеведущая Светлана Зейналова, как и все жители Московской области находится на карантине из-за коронавируса. И, если многие наслаждаются временем с семьей, мать двоих детей признается, что заточение дается ей нелегко.

«У нас дома, а у вас? Мы едим, пьем, едим, едим, учимся, едим, учимся, вспоминаем о работе, едим, деремся и опять едим. Еще немного, маска станет действительно мала, а в дверь просто не пройдем...», — написала Светлана в Instagram.

Она также добавила, что учиться на удаленке через интернет — это ужасно: «Нет ничего хуже, чем учиться через интернет. Делаешь уроки по компьютеру, а твоя сестра пытается разобрать компьютер».

Напомним, что с 30 марта в Москве и области ужесточили правила нахождения на самоизоляции во время коронавируса. Теперь из дома запрещено выходить всем, за исключением нескольких случаев.

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Фото и видео: Instagram

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