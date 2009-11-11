Светлана Зейналова пожаловалась на карантин с детьми: «Нет ничего ужаснее, чем учиться дома через интернет»
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Фото: Instagram
Телеведущая Светлана Зейналова, как и все жители Московской области находится на карантине из-за коронавируса. И, если многие наслаждаются временем с семьей, мать двоих детей признается, что заточение дается ей нелегко.
«У нас дома, а у вас? Мы едим, пьем, едим, едим, учимся, едим, учимся, вспоминаем о работе, едим, деремся и опять едим. Еще немного, маска станет действительно мала, а в дверь просто не пройдем...», — написала Светлана в Instagram.
Она также добавила, что учиться на удаленке через интернет — это ужасно: «Нет ничего хуже, чем учиться через интернет. Делаешь уроки по компьютеру, а твоя сестра пытается разобрать компьютер».
Напомним, что с 30 марта в Москве и области ужесточили правила нахождения на самоизоляции во время коронавируса. Теперь из дома запрещено выходить всем, за исключением нескольких случаев.
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Фото и видео: Instagram
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