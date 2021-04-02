Светлана Лобода заразилась коронавирусом — «Вирус не щадит никого»

По словам артистки, ее мучает слабость. «Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — подчеркнула она.

Певица напомнила, что против распространения вируса принимаются беспрецедентные меры безопасности, но она оказалась в числе инфицированных. «К сожалению, вирус не щадит никого», — уточнила она. Из-за болезни исполнительница перенесла ближайший концерт на 16 апреля.