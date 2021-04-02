Светлана Лобода заразилась коронавирусом — «Вирус не щадит никого»
Фото: Instagram/@lobodaofficial
По словам артистки, ее мучает слабость. «Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — подчеркнула она.
Певица напомнила, что против распространения вируса принимаются беспрецедентные меры безопасности, но она оказалась в числе инфицированных. «К сожалению, вирус не щадит никого», — уточнила она. Из-за болезни исполнительница перенесла ближайший концерт на 16 апреля.
Ранее с артисткой приключилась еще одна неприятная ситуация. Лобода оказалась очень возмущена тем, что пластический хирург из Узбекистана отметил ее на фото с одной из своих пациенток. Многие поклонники певицы решили, что это сама звезда отправилась в другую страну, чтобы подправить внешность — а главной мотивацией назвали дешевизну.
Светлана, которая шутку не оценила, потребовала с Донийора Чориева 172 тысячи долларов. Он отказался ей что-либо платить. Хирург записал видеообращение, в котором заявил, что не хотел никого оскорблять, а также не заявлял, что оперирует Лободу — он отметил Лободу только потому, что пациентка оказалась на нее очень похожа.
Фото: Instagram/@lobodaofficial
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